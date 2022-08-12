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Общество
12 августа 2022  07:18
Наталья Рыбакова

Еще одно предприятие Татарстана выплатило более миллиона долгов по зарплате

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ООО «Химпромагро» из Елабужского района Татарстана выплатило более миллиона рублей долгов по зарплате своим сотрудникам. Выплаты получили десять работников, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве отметили, что в Татарстане продолжается работа по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. Участие в ней принимают, в том числе, правоохранительные и налоговые органы.

Напомним, ранее ООО «Спецстройсервис» выплатило работникам более 6 млн рублей долгов по зарплате.

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