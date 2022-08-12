Еще одно предприятие Татарстана выплатило более миллиона долгов по зарплате

ООО «Химпромагро» из Елабужского района Татарстана выплатило более миллиона рублей долгов по зарплате своим сотрудникам. Выплаты получили десять работников, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве отметили, что в Татарстане продолжается работа по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. Участие в ней принимают, в том числе, правоохранительные и налоговые органы.

Напомним, ранее ООО «Спецстройсервис» выплатило работникам более 6 млн рублей долгов по зарплате.