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Ру Тат
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Общество
4 августа 2022  23:14
Наталья Рыбакова

«Спецстройсервис» выплатило почти 800 сотрудникам более 6 млн рублей долгов по зарплате

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Более 6 млн рублей долгов по зарплате выплатило в Татарстане ООО «Спецстройсервис», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты труда», — сказано в сообщении.

Организация выплатила долги по зарплате 799 жителям Лениногорского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевском районе ООО «Арслан» погасило задолженность по зарплате. В общей сложности 268 сотрудникам было перечислено свыше 3 млн рублей.

 

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