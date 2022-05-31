В Татарстане выявлены болезни зерновых, которые могут привести к потере трети урожая

В Татарстане обнаружены болезни озимых зерновых культур, которые потенциально могут привести к потере до трети урожая. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россельхозцентра по РТ.

Сотрудники районных отделов центра за неделю выборочно изучили посевы озимых культур на площади 15,7 тыс. гектаров. Фитомониторинг проводился в третьей декаде мая. В частности, мучнистая роса найдена на 6,7 тыс. гектаров, что составляет 43% от обследованных площадей. Показатель распространенности болезни в среднем равняется 6%, развитие — 1%, отмечают специалисты.

Поражение мучнистой росой приводит к уменьшению ассимиляционной поверхности листьев и их преждевременному усыханию, разрушению хлорофилла, снижению количества стеблей, задержке колошения, уменьшению числа зерен в колосе и снижению качества зерна. В итоге недобор урожая может достигать 15–35%.

Кроме того, септориоз выявлен на 20% площадей. Распространенность болезни достигает 4%, развитие — 0,5%. Заражение септориозом ведет к замедлению роста растений, преждевременному усыханию листьев, уменьшению длины колоса и числа зерен в нем, щуплости зерна, а при поражении узлов стебля — к полеганию растений. Септориоз способен стать причиной потери 10–15% урожая зерновых культур.

Помимо этого, бурая ржавчина выявлена на 3% обследованных площадей. При ней ухудшается всхожесть семян, снижается урожай зерна и его качество. Зараженные растения менее устойчивы к засухе, заморозкам, склонны к полеганию. Возникает опасность неравномерного созревания зерна. При сильном развитии болезни потери урожая могут равняться 30%.

«Поражение мучнистой росой, бурой ржавчиной или другими болезнями приводит к существенному снижению урожайности зерновых культур. Потери зерна могут достигать 35%», — заметил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Виталий Новичков. Поэтому ведомство советует сельхозпроизводителям своевременно принять меры по защите растений, а при необходимости — «провести фунгицидные обработки посевов», добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсельхозпрод Татарстана спрогнозировал поздние сроки уборки урожая.