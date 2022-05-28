Минсельхозпрод Татарстана спрогнозировал поздние сроки уборки урожая

В этом году сроки уборки урожая в Татарстане будут поздними. Об этом предупредил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Понимая, что сроки уборки будут более поздними, хотел бы акцентировать внимание на подготовке зернотокового и сушильного комплекса. Все имеющиеся у сельхозтоваропроизводителей сушильные комплексы необходимо привести в рабочее состояние заблаговременно <…>», — заметил глава Минсельхозпрода РТ.

Тем же, у кого нет сушилок, добавил Зяббаров, следует заранее заключить договоры с хлебоприёмными предприятиями и элеваторами на оказание соответствующих услуг. Всего в Татарстане насчитывается 44 элеватора, позволяющие единовременно хранить более 2,5 млн тонн зерна.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр сельского хозяйства и продовольствия РТ надеется завершить посевную кампанию до 5 июня.