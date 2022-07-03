В Татарстане выявлено еще 42 пациента с Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 42 случая коронавирусной инфекции. В 27 из них пациентам потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число случаев коронавируса в Татарстане с начала пандемии достигло 152 684. 149 212 человек уже поправились, в том числе 58 — за прошедшие сутки. Количество смертей остается прежним — 1995, новых случаев не зарегистрировано.

Напомним, что из-за снижения заболеваемости Covid-19 и малой вероятности нового всплеска пандемии в России отменили ковидные ограничения.