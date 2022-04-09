В Татарстане выявлено еще 257 случаев Covid-19

В Татарстане зафиксировано 257 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 258 днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализировано 18. Детей до 18 лет — 19 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 32 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 67 человек. В Набережных Челнах отмечен 31 случай заболевания. В Нижнекамском районе инфицированы 22 человека, в Бугульминском — 14, а в Альметьевском и Зеленодольском районах — по 11.

Таким образом, по данным на 9 апреля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 139 609 случаев заболевания. Выздоровели 133 152 жителя Татарстана, 699 человек излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 508 065 татарстанцев, прирост числа вакцинаций составил 1415. Обеими дозами привиты 1 926 123 человека. Бустерные дозы вакцины получили 288 845 жителей республики.