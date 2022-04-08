В Татарстане коронавирусом заболели еще 258 человек

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 258 новых ковид-случаев, 20 человек были госпитализированы. Об этом передает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет — 17 человек [среди заболевших]», — уточнили в ведомстве.

Больше всего новых ковид-случаев выявили в Казани (91), Набережных Челнах (16), а также в Зеленодольском (27), Нижнекамском (21) и Бугульминском (16) районах.

С начала пандемии в республике Сovid-19 заболели 139,3 тыс. человек, выздоровели 132,4 тыс., включая 538 человек за последние сутки.

Всего привились 2,5 млн человек (прирост за сутки 1 260), 1,9 млн получили оба компонента вакцины.