В Татарстане выявлено еще 252 случая коронавируса

В Татарстане зафиксировано 252 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 253 днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализировано 23. Детей до 18 лет — 21 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 36 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 56 человек. В Набережных Челнах отмечено 30 случаев заболевания. В Зеленодольском районе инфицирован 21 человек, в Нижнекамском районе заболели 20, а в Альметьевском — 15.

Таким образом, по данным на 13 апреля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 140 624 случая заболевания. Выздоровели 134 608 жителей Татарстана, причем 423 человека излечились за минувшие сутки.