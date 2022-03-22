В Татарстане выявлено 306 новых случаев коронавируса

В Татарстане продолжает снижаться регистрируемая заболеваемость коронавирусом Covid-19. Выявлено 306 новых случаев по сравнению с 349 накануне, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализированы 26. Детей до 18 лет — 73 человека», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 33 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 99 человек. В Нижнекамском районе отмечен 31 случай заболевания. В Зеленодольском районе инфицированы 27 человек, в Набережных Челнах — 23.

Таким образом, по данным на 22 марта 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 134 714 случаев заболевания. Выздоровели 121 274 жителя Татарстана, причем 1293 человека излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 489 893 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 1974. Обеими дозами привит 1 926 021 человек. Прошли ревакцинацию 273 596 жителей республики.