В Татарстане еще 349 человек заразились Covid-19

В Татарстане подтвердилось еще 349 случаев коронавирусной инфекции. 55 человек госпитализированы, 80 случаев от общего числа пришлось на детей. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Новые пациенты зарегистрированы в 38 муниципалитетах республики. В лидерах антирейтинга оказались Казань (131), Челны (45) и Нижнекамский район (16).

Таким образом, с начала пандемии вирус в Татарстане подхватили 134 408 человек. Из них 119 981 уже поправился, в том числе 413 — за последние сутки.

Первым компонентом антиковидной вакцины привились 2 487 919 человек, полный курс прошел 1 926 021. Ревакцинировались 271 940 жителей РТ.