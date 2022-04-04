Еще 263 татарстанца заразились Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 263 случая коронавируса, среди них 37 пришлось на детей. В 45 случаях пациентам потребовалась госпитализация, сообщает Минздрав РТ.

Новые пациенты зарегистрированы в 29 муниципалитетах республики. Тройку антирейтинга традиционно возглавила Казань — 94 случая, за ней следуют Челны — 36, Зеленодольский и Нижнекамский районы, где подтвердилось по 17.

В общей сложности за пандемию коронавирусом в Татарстане болели 138 315 человек. 130 197 из них уже выздоровели, в том числе 63 — за прошедший день.

«Всего провакцинировано 2 502 669 человек (прирост 463), из них 1 926 025 получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 285 349 человек», — добавили в ведомстве.