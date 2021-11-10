В Татарстане выявлено 242 новых случая коронавируса

В Татарстане впервые за неделю снизилось количество официально зарегистрированных случаев коронавируса Covid-19 — их за минувшие сутки выявлено 242. Два случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Семьдесят человек госпитализировано, 172 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразился 141 человек. В Чистопольском районе отмечено 25 случаев болезни, в Набережных Челнах — 17, а в Нижнекамском районе — 13. Всего инфицированные выявлены в 20 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 10 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 32 898 случаев заболевания. Выздоровел 26 241 житель Татарстана, причем 165 человек излечились за минувшие сутки.

В общей сложности вакцинировался от коронавируса 1 733 171 татарстанец. Дневной прирост числа привитых составил 22 350 человек. Обе дозы вакцины получили 1 161 120 жителей республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным Роспотребнадзора на 9 ноября в целом по стране рост числа Covid-случаев среди взрослых остановился, но количество заразившихся пожилых людей продолжает расти.