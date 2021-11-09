Рост Covid-случаев среди взрослого населения РФ остановился – среди пожилых цифра растет

Нерабочие дни, введенные Президентом России Владимиром Путиным, помогли замедлить эпидпроцесс по Covid-19. Однако для стабилизации ситуации в регионах нужно сохранить ограничительные меры и усилить контроль за их исполнением. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 191 [человек] на 100 тыс. населения, и еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение темпов прироста. Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18%, то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это, конечно, результат прерывания эпидпроцесса по итогам нерабочих дней», — сказала руководитель ведомства.

Она отметила, что заболеваемость заметно снизилась в шести субъектах РФ — Чечне, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Алтае, Москве и Калмыкии.

Также наблюдается снижение Covid-случаев среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 45 лет, однако среди пожилых ситуация остается напряженной.

«Единственным способом противодействия распространению остается вакцинация, и возможности для этого все есть», — сказала Попова.