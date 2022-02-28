В Татарстане выявлено 2120 новых случаев Covid-19

В Татарстане продолжает снижаться регистрируемая заболеваемость коронавирусом Covid-19. Выявлено 2120 новых случаев — это меньше, чем накануне (2233), сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализированы 245. Детей до 18 лет — 340 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены во всех 45 муниципалитетах региона. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 815 человек. В Набережных Челнах отмечен 121 случай болезни, тогда как в Нижнекамском районе их 94.

Таким образом, по данным на 28 февраля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 115 383 случая заболевания. Выздоровел 79 931 житель Татарстана, причем 1032 человека излечились за минувшие сутки.

Вакцинирован в общей сложности 2 463 291 татарстанец, прирост числа вакцинаций за день составил 1110. Обеими дозами привиты 1 925 700 человек. Прошел ревакцинацию 246 251 житель республики.