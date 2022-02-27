Еще 2233 человека в Татарстане заболели Covid-19

За последние сутки в Татарстане выявлено еще 2233 случая коронавируса, 338 — среди несовершеннолетних. 214 человек были госпитализированы, уточняет Минздрав республики.

Боле всего зараженных зарегистрировано в Казани — 837, Набережных Челнах — 235, Альметьевском — 135 и Нижнекамском районах — 105. Следом расположился Зеленодольский район, где заболели 79 человек, а также Елабужский — 68, Чистопольский — 63 и Лениногорский — 58. В общей сложности новые случаи коронавируса подтвердились в 45 муниципалитетах республики.

За время пандемии в Татарстане обнаружено 113 263 случая Covid-19. 78 899 пациентов уже выздоровели, из них 1663 — за прошедший день.