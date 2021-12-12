В Татарстане выявлено 189 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них четыре завозных случая, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Семьдесят четыре человека госпитализировано, 115 — получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 103 человека. В Набережных Челнах отмечено 11 случаев болезни, тогда как в Нижнекамском районе — десять, а в Зеленодольском — семь. Всего инфицированные выявлены в 32 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 12 декабря 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 40 607 случаев заболевания. Выздоровели 33 808 жителей Татарстана, причем 37 излечились за минувшие сутки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что число зарегистрированных случаев коронавируса в России превысило 10 млн.