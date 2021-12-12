Число зарегистрированных случаев коронавируса в России превысило 10 млн

В России число официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 с начала пандемии превысило 10 млн. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 016 896 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», — говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В том числе за последние сутки выявлено 29 929 случаев заболевания, причем 2306 человек заразились без клинических проявлений.

При этом, согласно данным оперштаба, всего от Covid-19 умерли 289 483 жителя России, включая 1132 за минувшие сутки. Выздоровели 8 741 355 пациентов, в том числе 31 391 больной — за последний день.

Информация Росстата отличается от информации оперштаба. По данным статистиков, всего с начала пандемии в марте 2020 года до конца октября 2021 года в России скончались около 537,7 тыс. больных коронавирусом. В том числе за октябрь Covid-19 стал причиной смерти свыше 68,7 тыс. человек, о чем сообщало ИА «Татар-информ».