В России установлен очередной антирекорд по числу заражений Covid-19 за сутки

В России вновь, уже четвертый день подряд, обновлен максимум по числу официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 — 34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2925 (8,5%) без клинических проявлений», — сказано на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зафиксировано 33 208 инфицированных. Таким образом, темп прироста числа зарегистрированных заболевших продолжает увеличиваться — с 0,42% до 0,43%. Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 7 992 687 человек.

При этом за сутки по стране умерли от Covid-19 997 пациентов по сравнению с 1002 днем ранее. Общее число учтенных оперативным штабом летальных исходов достигло 223 312. За день вылечились от коронавируса 18 717 человек, а общее число выздоровевших достигло 7 000 624, уточнили в оперштабе.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве — 6740 (днем ранее было отмечено 6545), Санкт-Петербурге — 3323 и Московской области — 2759. Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 16 человек, Чукотском автономном округе — 18 и Магаданской области — 23.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на 15 октября был равен 31%.