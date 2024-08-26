В Татарстане выявили повреждение зерна озимой пшеницы клопом-черепашкой

В Татарстане в этом году во всех партиях озимой пшеницы обнаружено повреждение зерна клопом-черепашкой. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева.

«К сожалению, он ухудшил качество зерна. И с ним надо бороться, чтобы не было таких моментов в следующем году. Укус этого клопа сильно влияет на клейковину и может „перевести" продовольственное, высоконатурное зерно с хорошим содержанием клейковины в разряд непродовольственного», — рассказала спикер.

Менликиева добавила, что «чем больше процент укуса», тем сильнее падает качество зерна. «Пока у нас сильных процентных падений нет, всё в пределах до 2%», — уточнила она.

Тем не менее, по словам спикера, на индекс деформации в некоторых партиях это повлияло.

Подробнее о результатах работы Центра оценки качества зерна в РТ можно узнать из интервью «Татьяна Менликиева: „Отправка зерна из Татарстана на экспорт через порты выросла втрое"».