Татьяна Менликиева: «Отправка зерна из Татарстана на экспорт через порты выросла втрое»

Татьяна Менликиева: «Если хотя бы один раз мы отправим некачественную продукцию за рубеж, то это грозит тем, что какая-то страна вообще может запретить нам экспорт»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Думаю, что мы должны не менее 4 млн тонн зерна собрать»

– Татьяна Константиновна, приближается окончание уборочных работ в Татарстане. Какие ожидания по сбору урожая в этом году в республике?

– Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Татарстане превысил уже 1,5 млн тонн. Наибольший объем у нас занимает пшеница. Надеемся, что в этом году урожай будет не меньше, чем в прошлом году. И все этому благоприятствует. Думаю, что мы должны, как и в прошлом году, не менее 4 млн тонн зерна собрать.

Рекордный урожай в республике собрали в 2022 году – 5,5 млн тонн зерна. Это был действительно большой урожай. Этот год мы все запомнили. Если говорить о тех годах, когда урожай был минимальным – в 2021 году валовой сбор был около 3 млн тонн.

Конечно, урожай очень сильно зависит от погодных условий. На него влияют засуха, минимальное количество дождей так же, как и проливные дожди. А Татарстан входит в зону рискованного земледелия.

Но урожай зависит и от сельхозтоваропроизводителей, от аграриев, от того, какие удобрения они внесли, вовремя ли провели все необходимые мероприятия во время посевных работ.

«Наибольший объем у нас занимает пшеница. Надеемся, что в этом году урожай будет не меньше, чем в прошлом » Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

– 4 млн тонн зерна, которые собрали в прошлом году, это достаточно для Татарстана?

– Для внутреннего потребления республики достаточно 3,3 млн тонн. Этого хватит для мукомольной, спиртовой промышленности и для кормовых целей. Соответственно для нашего внутреннего потребления этот объем достаточен. И еще какой-то небольшой запас остается для реализации внутри России, а также на экспорт.

– Вы упомянули, что Татарстан – зона рискованного земледелия. Тем не менее, были годы, когда республика входила в тройку, пятерку производителей зерна в России. А какая сейчас картина? На каком месте находимся по валовому сбору?

– По валовому сбору, конечно, в лидерах южные регионы России – Ставропольский край, Краснодарский край, Кавказ. Если брать Приволжский федеральный округ, то Татарстан находится на первом месте. За нами идут Саратовская и Самарская области, Башкортостан.

В целом по стране наш валовой сбор такой же, как в Курской и в Воронежской областях, где черноземы. Мы даже с ними иногда можем наравне идти. В России Татарстан точно не на последних местах, мы – где-то посередине.

– Какая урожайность зерна считается достаточной в нашем регионе?

– В нашем регионе 37 центнеров с гектара – это оптимальная цифра.

– А какие рекорды были у нас по урожайности?

– Было 43 и 45 центнеров с гектара. В этом году есть районы, у которых урожайность – 43 центнера с гектара. Это, как обычно, – Буинский, Дрожжановский, Спасский районы.

«Предприятия республики активно аттестовываются на отправку зерна в Китай»

– Какие отличительные свойства зерна, выращенного в Татарстане? У каждого государства есть свои требования к качеству ввозимой продукции. Всегда ли удается их выдержать?

– Если говорить об экспортном потенциале республики, то он неплохой. И зерно из Татарстана соответствует условиям контракта получателей. Каждая страна предъявляет свои требования. У каждого государства есть законодательная база, нормативные документы, которым нужно соответствовать при отправке зерна.

В России важным документом является технический регламент о безопасности зерна, которому должно соответствовать все зерно, производимое на территории нашей страны. То есть в обязательном порядке аграрии, сельхозпроизводители при реализации зерна должны его декларировать. Должны получать протокол испытаний, в котором содержится информация о наличии или отсутствии пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, ГМО, вредных примесей, зараженности.

Если взять страну-получателя, то практически все те же требования сохраняются. Допустим, по радионуклидам у нас цезий и стронций регламентируются. А в Турции или Иране уже прибавляются такие элементы, как медь, железо, цинк. На них тоже необходимо проверять.

Такая же ситуация и по пестицидам. Если по нашему техническому регламенту необходимо проверять 230 пестицидов, то при отправке зерна в Китай или Европу – более 500.

У нас, например, пестицид может регламентироваться в десятых долях, а в странах Евросоюза этот показатель может достигать и сотых. В испытательной лаборатории нашего филиала все время совершенствуется оборудование. И оно позволяет проверять зерно по всем требованиям, заявленным в контрактах.

За семь месяцев прямым экспортом из республики было отправлено около 60 тыс. тонн зерновой продукции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Сколько зерна на экспорт исследовали специалисты центра в Татарстане в этом году?

– За семь месяцев прямым экспортом из республики было отправлено около 60 тыс. тонн зерновой продукции. Мы еще исследуем шрот подсолнечный, который направляется в Азербайджан и Беларусь. Этот объем составил 90 тыс. тонн.

А объем, который ушел до портов Кавказа, Астрахани с последующей отгрузкой в страны Саудовской Аравии и Африки, составил 230 тыс. тонн. Это немаленькая цифра, и каждый год она увеличивается.

Для сравнения: в прошлом году было отправлено всего около 80 тыс. тонн зерновой продукции речным транспортом, а в этом году только за семь месяцев – 230 тыс. тонн.

– Зерно из Татарстана начали отгружать в Китай. Как развивается это направление?

– Да, в этом году предприятия республики активно аттестовываются на отправку зерна в Китай. Вообще есть целая схема для аттестации, просто так взять и отправить зерновую продукцию в Китай не получится. Для начала нужно аттестоваться в Россельхознадзоре.

Сельхозтоваропроизводитель прежде всего должен исследовать семенной материал. Затем, когда эти семена посеяны, наши специалисты приезжают и обследуют поля на наличие карантинных объектов. Что это значит? Если, например, бодяк полевой является не карантинным растением для России, то для Китая – карантинным. Соответственно продукция для Китая должна быть чиста от всех этих вредителей.

Чтобы аттестовать предприятие, которое отправляет и хранит зерно, приезжают наши специалисты. Они полностью обследуют территорию предприятия. Обязательно должна быть проведена фумигация (уничтожение вредителей и возбудителей болезней растений – прим. Т-и) пустых складов, без этого хранить зерно нельзя. Затем все данные направляются в центральный аппарат Россельхознадзора, где они обрабатываются и направляются в Китай. И уже Китай дает добро на то, чтобы предприятие смогло отправить свою продукцию.

«В этом году в России проходит обязательный государственный мониторинг пшеницы. Для сельхозпроизводителей эта услуга оказывается бесплатно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За прошлый год в Татарстане было заложено 220 тыс. тонн зерна в интервенционный фонд»

– В этом году в России проводится государственный мониторинг пшеницы. Для чего это необходимо? Как проходит процедура? С какими сложностями могут столкнуться аграрии, если откажутся участвовать в госмониторинге?

– Да, в этом году в России проходит обязательный государственный мониторинг пшеницы. Вся собранная пшеница должна быть обследована нашими специалистами. Для сельхозпроизводителей эта услуга оказывается на безвозмездной основе, бесплатно, все субсидируется государством.

Для сельхозтоваропроизводителей это отличный шанс проверить зерно на потребительские свойства. Мы также устанавливаем класс пшеницы. И в дальнейшем, на основе данных нашего исследования, производитель будет знать, как применять это зерно – для хлебопечения или на корм животным. Если сельхозпроизводитель не пройдет государственный мониторинг, он не сможет реализовать свою пшеницу. Это обязательное условие.

Нам ежедневно поступают уведомления, специалисты выезжают на отбор проб, мы все исследуем. Пока никаких нареканий и жалоб нет. Все аграрии поняли поставленную задачу, не было каких-то отрицательных отзывов. Мониторинг идет, и все нормально. Я думаю, что и в дальнейшемон будет проводиться.

– Каковы результаты исследований?

– Нами обследовано 70% от валового сбора пшеницы. Больше всего пшеницы третьего класса, то есть довольно высокий показатель клейковины в этом году. Стекловидность тоже высокая. Далее идет пятый класс пшеницы, на последнем месте – четвертый.

Но в этом году во всех партиях озимой пшеницы обнаружили повреждение зерна клопом-черепашкой.

«Укус этого клопа сильно влияет на клейковину и может «перевести» продовольственное зерно с хорошим содержанием клейковины в разряд непродовольственного» Фото: fczerna.ru

– А чем опасен клоп-черепашка? И какова дальнейшая судьба зерна, которое им повреждено?

– К сожалению, он ухудшил качество зерна. И с ним надо бороться, чтобы не было таких моментов в следующем году. Укус этого клопа сильно влияет на клейковину и может «перевести» продовольственное, высоконатурное зерно с хорошим содержанием клейковины в разряд непродовольственного. Соответственно, чем больше процент его укуса, тем сильнее падает качество. Пока у нас сильных процентных падений нет, все в пределах до 2%. Тем не менее, на индекс деформации это влияет в некоторых партиях.

– В прошлом году в татарстанском зерне выявлялось большое количество пестицидов. Как складывается ситуация в этом году? Насколько это серьезная проблема?

– Проблема на самом деле очень серьезная. Как я уже говорила, в техническом регламенте прописаны все допустимые нормы по каждой культуре. И превышение пестицидов влечет за собой не самые приятные последствия. Если мы обнаруживаем превышение допустимого значения остаточного количества пестицида в зерне, то обязаны сообщить об этом в территориальное управление Россельхознадзора. И уже это ведомство принимает решение о дальнейшей судьбе такой партии. Она может быть утилизирована, может пойти на кормовые или посевные цели.

Выявления, к сожалению, есть. Возможно, аграрии применили слишком высокую концентрацию пестицидов. А может быть, даже не это повлияло. В прошлом году было очень много солнца, и эта концентрация не успела смыться с дождями. Она аккумулировалась в зерне.

Если планируется отправка на экспорт, то превышение этого показателя недопустимо. Например, уровень пестицида по нашим нормативным документам нормальный, а в странах Евросоюза будет считаться превышенным. Поэтому такая партия на экспорт уже не пойдет.

– А каким образом уничтожается такое зерно?

– Решение об утилизации принимает Россельхознадзор. Партию либо сжигают, либо закапывают.

«За прошлый год в Татарстане было заложено 220 тыс. тонн зерна в интервенционный фонд» Фото: © «Арский вестник»

– Специалисты центра должны подтвердить качество и безопасность зерна для закладки в интервенционный фонд. Сколько зерна исследовано для интервенционного фонда?

– Объем всегда разный. За прошлый год в Татарстане было заложено 220 тыс. тонн зерна в интервенционный фонд. С начала этого года работа продолжилась. В июне закладка завершилась. Всего по республике еще плюсом 80 тыс. тонн заложено.

Это очень перспективное направление для Татарстана. Оно было на некоторое время приостановлено. И с 2023 года эта работа возобновилась, и объемы становятся все больше и больше.

Я думаю, что к концу этого года еще откроются торги, и дальше будет закладка. Это же для предприятий очень хорошо: они хранят зерно и получают деньги за хранение. В этом году министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров говорил о том, чтобы каждое предприятие старалось в дальнейшем хранить у себя зерно для государственных нужд. И у государства появляется резерв качественного продовольственного зерна. Это очень важный момент.

Инициатором закупок является Объединенная зерновая компания, у которой в контракте прописаны все требования к предприятию. Без этого нельзя просто взять и положить на хранение зерно.

«Мы исследуем все виды зерновых и зернобобовых культур, а также масличных. Исследуем и продукты переработки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если картофельная болезнь обнаружится, то мука не годится в пищу»

– Центр оценки качества зерна ведь исследует не только пшеницу, но и большое количество другой зерновой продукции.

– Да, конечно. Мы исследуем все виды зерновых и зернобобовых культур, а также масличных. Исследуем и продукты переработки – крупы, муку, различные жмыхи, шроты, масла. Сейчас очень активно работаем по отправке масла в Китай. В нашей лаборатории исследуются подсолнечное, рапсовое, горчичное масла.

Спектр работы очень большой. Сейчас расширяем область аккредитации, занимаемся побочными продуктами животноводства. В дальнейшем хотим и семена тоже охватить.

– В этом году впервые были исследованы для экспорта семена суданской травы, выращенной в Татарстане. Куда ее отправили?

– Да, суданская трава у нас была впервые отгружена. Эту культуру отгрузили в Евросоюз. Объем был небольшой, по-моему, две машины. Проверяли культуру на пестициды, микотоксины, генетически модифицированные организмы. Она была чиста от всех этих веществ.

– А какие еще культуры вы исследуете?

– Исследуем такие растения, как вика, конопля, горчица, рапс, лен, рыжик. В нашем списке бывает и сорго. Он в небольших количествах в республике выращивается.

– Одним из самых распространенных заболеваний хлеба является картофельная болезнь. В Татарстане были случаи зараженности картофельной палочкой пшеничной муки?

– Для муки есть такой показатель – зараженность картофельной болезнью. Если она обнаружится, то мука не годится для употребления в пищу.

Исследование на картофельную болезнь очень интересное. В своей лаборатории мы сначала расстаиваем тесто, затем выпекаем хлеб. Потом 36 часов выдерживаем его в термостате. После этого надламываем мякиш и оцениваем, появился ли запах, присущий для этой болезни, смотрим на растяжимость и мягковатость хлеба.

Случаи картофельной болезни бывают очень редко. Можно сказать, что у нас вообще нет выявлений, все нормально.

«Смотрим, насколько склады, элеваторы, силосы готовы для заполнения. Оцениваем, насколько оснащена лаборатория для приемки зерна нового урожая» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Специалисты центра также проверяют элеваторы и хлебоприемные предприятия перед приемкой зерна. Как проходит эта процедура, на что в первую очередь обращают внимание?

– Каждый год в республике по приказу Минсельхозпрода проводится оценка материально-технической базы. Сотрудники Центра оценки качества зерна всегда входят в комиссии по приемке техбазы. Во время совместных выездов со специалистами министерства смотрим, насколько предприятие, склады, элеваторы, силосы готовы для заполнения. Обращаем внимание на пожарную безопасность. Заполняем соответствующий акт.

Кроме того, оцениваем, насколько оснащена лаборатория для приемки зерна нового урожая. Все наши пожелания и предложения передаем в министерство, и они учитываются.

Предприятия всегда с нами на связи. Мы помогаем не только по оценке качества зерна, но и по каким-то консультационным моментам. По хранению зерна наши специалисты могут дать рекомендации.

– Центр оценки качества зерна в прошлом году перешагнул 100-летие с момента своего создания, поскольку эта организация правопреемница Государственной хлебной инспекции. В Татарстане под вашим руководством работает один из более 22 российских филиалов этого госучреждения. Какие задачи сегодня стоят перед филиалом?

– Действительно, нам в прошлом году исполнилось 100 лет. С 2005 года мы являемся преемниками хлебной инспекции. Центр оценки качества зерна – подведомственное учреждение Россельхознадзора. И перед нами всегда ставятся очень глобальные задачи, так как мы стоим на страже безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Это касается не только экспорта, но и внутреннего потребления.

К нам обращаются аграрии и предприятия республики, когда возникают спорные вопросы. Иногда получается так, что аграрий вырастил урожай, привез на предприятие, а данные по некоторым показателям отличаются. Тогда для решения вопроса привлекаются наши сотрудники, так как мы являемся арбитражной лабораторией, за нами последнее слово. Стараемся всем помогать и решать спорные вопросы.

Кроме того, специалисты центра всегда качественно проверяют зерно, предназначенное для экспорта. Если хотя бы один раз мы отправим некачественную продукцию за рубеж, то это грозит тем, что какая-то страна вообще может запретить нам экспорт. А это негативно скажется на экономике Татарстана и России в целом. Поэтому все требования должны обязательно соблюдаться, все должно проверяться.

И зерно для закладки в интервенционный фонд проходит через наш филиал. Специалисты приезжают на предприятие, отбирают пробы, исследуют их в лаборатории. Затем выдаем сертификат о том, что это зерно может храниться. И оно пойдет на государственные нужды.

Наша лаборатория оснащена высокоточным оборудованием, что позволяет проводить исследования на наличие остаточного количества пестицидов, микотоксинов, на генномодифицированные организмы, радиологию. И мы постоянно расширяем свои возможности. Я думаю, что наша организация очень нужна республике.

Менликиева Татьяна Константиновна, директор филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ.

Родилась в Нижнекамске.

Окончила Казанский государственный университет.

В должности директора филиала «Центр оценки качества зерна» в РТ работает с 13 марта 2020 года.