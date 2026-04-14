В Татарстане выросло число выпускников, выбравших экзамен по родному языку

В Татарстане выросло количество выпускников девятых и одиннадцатых классов, выбирающих экзамен по родному языку. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Увеличилось количество выпускников, выбравших единый республиканский экзамен по родному языку и литературе. 28 мая экзамен по татарскому языку планируют сдавать 44 выпускника 11-х классов, что на 59% больше, чем в прошлом году», – рассказала она.

Закирова добавила, что родной язык, как предмет по выбору, будут сдавать более 5,8 тыс. выпускников 9-х классов. Это более чем на сто человек больше, чем в прошлом году.

Так, свыше 5,7 тыс. девятиклассников выбрали экзамен по татарскому языку, 70 – по чувашскому, 24 – по удмуртскому, 22 – по марийскому. Родную литературу планируют сдавать 12 человек.