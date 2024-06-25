В Татарстане вырос запрос на целевое обучение в вузах

В этом году повысился запрос на целевое обучение в вузах Татарстана. Высшие учебные заведения ожидают, что количество заявлений от абитуриентов на заключение договоров с работодателями будет больше, чем в 2023 году. Об этом стало известно на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Предприятия подали на 50 заявок больше, чем в прошлом году, всего около 200. Поэтому ожидаем увеличения количества “целевиков”. Будет около 200 мест», – рассказал проректор Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева – КАИ Роман Моисеев.

По его словам, всего в этом году вуз получил около 3 тыс. бюджетных мест. «На 183 бюджетных места больше по программе бакалавриата. Это связано с запросами предприятий», – заметил спикер.

Он уточнил, что в прошлом году самыми востребованными у абитуриентов стали такие направления подготовки, как IT, организация и планирование производства, лазерные технологии и авиастроение.

«Мы мотивируем молодежь дополнительной выплатой 100 тыс. рублей за сто баллов ЕГЭ. Также у нас есть “нулевая” стипендия – двукратная стипендия в соответствии с баллами, полученными на ЕГЭ. Уже 25 сентября ребята ее получат», – сообщил Моисеев.

Сразу на десять обучающих программ стало больше в Казанском государственном энергетическом университете. «Они разделены на три блока. Первый – IT-направления и искусственный интеллект. Второй касается технологического лидерства – это новая программа “Производство и эксплуатация газовых и паровых турбин”. Третий блок связан с запросами партнеров из дружественных стран – мировая экономика для иностранных обучающихся», – сказала проректор вуза Ирина Ахметова.

Она отметила, что в этом году количество бюджетных мест в университете увеличено на 20% и составляет 2 092. «В этом году очень большой запрос на целевое обучение. Если в предыдущие годы основными нашими партнерами по целевым договорам были компании “Татэнерго”, “Сетевая компания”, то сейчас нами заинтересовались крупнейшие компании – “Росатом” и “Россети”. Мы получили очень большой заказ на целевое обучение. В этом году уже более 250 запросов», – подчеркнула спикер.

Ответственный секретарь приемной комиссии Казанского государственного института культуры и искусств Юлия Соловьева добавила, что вуз ожидает увеличение количества заявлений по целевому обучении на 10-12%.

«Все предложения работодателей, которые поступили через сайт “Работа в России”, мы отрабатываем. На каждое из этих предложений уже есть конкурс. И мы ожидаем, что в этом году количество заявлений будет больше, чем в прошлом, когда мы получили их около 5 тысяч», – заявила она.

Казанский государственный институт культуры и искусств открыл новые направления подготовки – учитель рисования и режиссура эстрады цифровых программ. Кроме того, расширяется направление магистратуры, связанное с цифровым дизайном.

Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов убежден, что в этом году будет очень большая конкуренция среди технических вузов России за абитуриентов. «Мы к этому готовы. Думаю, что все будет замечательно в силу того, что у нас оптимальное количество бюджетных мест. В строительной и дорожной отрасли много проектов. У нас очень хорошая инфраструктура: кампус международного уровня, который является одним из лучших в России», – отметил он.

В этом году университет планирует принять около 1,5 тыс. первокурсников, в том числе 810 – на бюджетные места.

Ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов рассказал, что в вузе каждый год увеличивается прием абитуриентов на бюджетные места.

«Сегодня мы являемся фундаментом новой темы “Земский тренер”. Это очень непростая подготовка, более тысячи дополнительных часов. Ориентируемся на сельскую местность, где нет полных ставок преподавателей по ряду предметов. Поэтому мы готовим специалистов, которые, приезжая туда, смогут получить более одной ставки», – проинформировал он.

В Казанском государственном аграрном университете появились образовательные программы, связанные с агропромышленными биотехнологиями, проектированием и внедрением информационных систем, автоматизацией и роботизацией технологических процессов. Всего на бюджетные места планируется принять 849 человек, на платное обучение – 942, сообщил проректор вуза Андрей Дмитриев.

По его словам, на очное обучение будет зачислен 101 «целевик», на заочное – 51 человек.

«У нас предусмотрена программа поддержки первокурсников – дополнительная стипендия до 10 тыс. рублей и бесплатное проживание в общежитии для абитуриентов с общей суммой баллов по трем предметам ЕГЭ более 200 и выше. Есть единовременная выплата стобалльникам в размере 100 тыс. рублей. Такую же выплату получают победители олимпиад», – заключил спикер.

На портале «Работа в России» работодатели Татарстана разместили 1585 вакансий для будущих студентов целевого обучения, о чем сообщал «Татар-информ».