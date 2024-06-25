Работодатели РТ предложили 1585 вакансий студентам на целевом обучении

На портале «Работа в России» работодатели Татарстана разместили 1585 вакансий для будущих студентов на целевом обучении. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«До настоящего времени не было регламентированного порядка заключения целевого договора, отсутствовал единый перечень работодателей-заказчиков», – рассказал министр образования и науки.

Как правило, абитуриенты сами искали работодателя – обращались в организации, чтобы узнать потребности в специалистах. С этого года вакансии работодателей будут собраны на портале «Работа в России».

«Все предложения о целевом обучении не позднее 10 июня подлежат размещению заказчиками на портале. Новая система направлена на перевод приема на целевое обучение на открытую конкурсную основу», – подчеркнул Хадиуллин.

По его словам, поступить на целевое обучение за счет федерального или регионального бюджета могут абитуриенты, заключившие договор с предприятиями и организациями с госучастием. «Если предприятие находится в частной собственности, целевое обучение может быть реализовано только за счет внебюджетных средств», – пояснил спикер.

Министр добавил, что теперь договор о целевом обучении будет заключаться после зачисления абитуриента в вуз, но до начала учебного года. Одно из условий, которое с этого года будет содержать договор, связано с мерами поддержки. То есть заказчик должен предоставить студенту стипендию не ниже 2 056 рублей.