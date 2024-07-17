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В Татарстане вырастили гигантский помидор весом более 1 кг
В Татарстане вырастили помидор весом 1,2 кг. Фотографией овоща-гиганта поделилась Гульфания Бикмуллина, которая проживает в поселке Большие Ачасыры (Зеленодольский район РТ), пишет ТНВ.
Как рассказала женщина, она вырастила такой большой помидор у себя в саду в обычной теплице. Причем для достижение таких результатов она не применяла никаких специальных удобрений и тому подобного. Однако обычный уход за овощем не помешал помидору стать настоящим рекордсменом.
Ранее татарстанцам рассказали о том, что можно вырастить на балконе или лоджии, чем привлекателен такой способ овощеводства и почему контейнеры совсем не лишние на огороде. Подробнее – в материале «Татар-информа».
фото: Гульфания Бикмуллина
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