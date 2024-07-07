Колонка садовода: балконное огородничество – это увлекательно!

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На балконе растут даже картошка, капуста и фруктовые деревья

Вы — любитель огородных растений и вам очень нравится наблюдать за тем, как растут огурцы, томаты, перцы, баклажаны, капуста, зелень. Одна беда: у вас нет своего клочка земли. Что делать? Если вы обладатель большой лоджии или маленького балкона, к тому же застекленного и ориентированного на юг, юго-восток или юго-запад, то это самые подходящие условия для ведения контейнерного огородничества.

Сам термин «контейнерное огородничество» уже объясняет то, каким образом оно позволяет получать урожай. Речь о выращивании овощей в емкостях, или в контейнерах. Вспомним школьный курс ботаники. Что необходимо растению для жизнедеятельности? Свет, тепло, вода и питание. Если хотя бы одного из этих факторов нет в наличии, растение расти не будет. Свет на лоджии есть, тепло, если она застеклена, тоже, а питание и воду вы обеспечите. Если застекления нет, контейнерным огородничеством можно будет заниматься только в теплое время года. А в застекленной лоджии в зимнее время понадобятся фитолампы досветки: все огородные растения требуют светового дня продолжительностью до 16 часов (минимум 10-12).

Какими культурами можно заниматься при контейнерном огородничестве? Из овощных – практически любыми: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, зелень, зеленый лук, петрушка, укроп, базилик, кинза, кресс-салат, рукола, мята, любые листовые салаты и так далее. Даже картошку и капусту цветную и пекинскую можно выращивать на балконе.

Какой объем грунта вам понадобится? Для томатов, если речь идет о суперкарликах или супердетерминантных сортах (детерминантность растения означает его способность самостоятельно ограничивать свой рост), достаточно 3-4-5-литрового горшка. Если растение просто детерминантное, то от 5 до 7 литров. 5-7-литровый контейнер нужен и для огурцов. Огурец, как известно, лиана, то есть растение вертикального роста, поэтому его нужно разместить на заднем плане балкона или лоджии, чтобы оно не загораживало свет другим растениям. Для зелени, соответственно, нужны более мелкие контейнеры.

Каким грунтом лучше пользоваться? Во-первых, это должен быть влагопроницаемый, легкий грунт. На основе торфа, но не чистый торф, а обязательно с добавлением вермикулита, перлита – чего-нибудь такого, что будет разрыхлять грунт, не даст ему пересыхать и слеживаться. Очень хорошо в такой грунт добавить гидрогель.

Поскольку объем замкнутый и растению негде взять питание, кроме как из горшка, грунт в нем должен быть питательным. Ну и, естественно, он должен иметь нейтральную или слабокислую реакцию, требуемую для всех огородных растений.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сорта должны быть ранние, устойчивые к слабому освещению и низкорослые

Какие сорта использовать? Во-первых, они обязательно должны быть с суперранним или ранним сроком созревания. Во-вторых, устойчивыми к не очень хорошему освещению. И, в-третьих, низкорослыми, то есть, как я уже отмечала, это должны быть суперкарлики или, по крайней мере, детерминантные сорта.

Разберемся с сортами основных культур. Огурцы должны быть одностебельные, образующие только центральную плеть (без боковых плетей), и обязательно партенокарпические, то есть самоопыляемые. В противном случае урожай просто не получить, ведь доступа насекомых к растениям у вас нет. И еще одно важное требование – устойчивость к неравномерному слабому освещению и фитодосветке. Сейчас много сортов, устойчивых к фитолампам, выведенных специально для выращивания на лоджиях. При подборе ассортимента нужно обратить на это внимание.

Несколько примеров таких сортов огурца: Дамский угодник, Квартирант, Балконный огурец, Городской огурчик. Если эти сорта вас не устроят или вы не отыщете в продаже их семена, можно найти другие в интернете. Сейчас очень много предложений, селекционеры в этой области работают, появляются все новые и новые сорта.

Если говорить о сортах томатов, то это прежде всего Красная, Желтая, Оранжевая шапочки. Прекрасный сорт Беби. Есть ампельные сорта, которых, правда, еще не очень много. Такие растения сажаются в кашпо, и они растут не вверх, а вниз. Как, например, Рябиновые бусы – черри с длиной плети до 70 сантиметров и больше, все увешанное небольшими, очень яркими и сладкими плодами. Есть желтые, красные, черные сорта томатов. Подобрать себе то, что по душе, будет совсем нетрудно.

Для выращивания в контейнерах создано множество специальных сортов баклажанов. Все они тоже Беби, например Беби-страйп. Очень неплохой баклажан Полосатик, дающий во множестве некрупные, до 80-100 граммов, плоды с прекрасным вкусом, совершенно без горечи. Что ценно для баклажанных, так как не надо вымачивать при приготовлении.

Также существует масса сортов перцев – Кузя, Тёма, Черный Маркони. Последний – очень интересный длинный черный перчик, по форме напоминающий острый, но на самом деле очень сладкий. Есть и острые перцы, их легко найти в интернете.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вредители, болезни, питание

Выращивание овощей в контейнерах мало чем отличается от огородного в открытом грунте. Нужно точно так же поливать и кормить растения, ухаживать за ними и следить за появлением вредителей и болезней. В городе все-таки достаточно сухо, поэтому на открытом балконе или лоджии есть вероятность появления паутинного клеща, который способен погубить растения полностью. Если вы увидели, что растение угнетено, листья приобрели мелкую пятнистость и скручиваются лодочкой, а около черешка листа есть паутинка, то перед вами признаки паутинного клеща. Растение необходимо обработать безопасным биологическим препаратом, например Фитовермом. Обработали – и уже через несколько часов можно снимать урожай и, хорошо помыв, употреблять его в пищу. То есть здесь нет срока ожидания, как с каким-нибудь химическим препаратом для подавления инсектов.

Надо следить и за тем, чтобы не возникало таких опасных грибных заболеваний, как фитофторы и кладоспориоз. В этом случае тоже предлагаю использовать биопрепараты, такие как Фитоспорин. Их сейчас огромное множество, можно приобрести в любом садовом центре. Обрабатывать можно и профилактически, и когда уже появились первые признаки заболевания.

Также необходимо комплексное сбалансированное питание растений. Объем в контейнере ограничен, он будет быстро пересыхать, поэтому растению нужен регулярный полив. Если у вас нет такой возможности, стоит наладить автоматический полив с фитилем. Вода по этому фитилю подтягивается из поддона за счет капиллярных сил, надо только не забывать ее подливать.

Контейнерное огородничество не имеет целью получение больших урожаев. Поэтому заставлять весь балкон контейнерами, конечно, не нужно. Но если рационально расположить на нем разные культуры, можно получить к столу вкусные и экологические чистые плоды овощных и ягодных культур (баклажан, например, ягода), свежую зелень.

Надо только помнить, что размер растений повышается от окна к стенке, то есть на подоконнике, ближе к свету нужно разместить более низкорослые культуры в невысоких контейнерах, а дальше все выше и выше. Вдоль стены должны располагаться такие растения, как огурцы и другие лианы, а также яблони и другие фруктовые деревья, которые тоже вполне можно выращивать на балконе. Кроме того, чтобы увеличить полезную площадь, можно лесенкой установить стеллажи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Контейнерное овощеводство на огороде

Контейнерным овощеводством можно заниматься и на огороде. Многим кажется, что слишком много места на их участке ушло под мощение или дорожки. Совет таким людям – ничто не мешает вам выращивать овощи или ту же землянику садовую в больших контейнерах.

Сама я выращиваю в контейнерах картофель, капусту, тыкву, а также ампельные томаты в кашпо. Такое овощеводство удобно, во-первых, минимальным контактом с землей. У меня нет необходимости копать грядки, я просто застилаю землю геотекстилем, чтобы не рос сорняк, а на геотекстиль устанавливаю контейнеры и кладу мешки. Во-вторых, удобство связано с минимальным количеством болезней, передающихся именно через грунт. В контейнерах он покупной, а значит, пропаренный, протравленный, лишенный источников заболеваний.

Кормлю и поливаю я исключительно биологическими препаратами, поэтому в контейнерах растут хорошие, здоровые, устойчивые растения, дающие прекрасный урожай. Две-три картофелины, посаженные в ящик размерами примерно 60х40х30 сантиметров (где 30 – высота), позволяют получить до ведра картофеля. Два-три растения цветной или пекинской капусты, посаженные в такой же ящик, тоже дают прекрасный урожай. А для выращивания тыквы я беру 120-литровый мешок, набитый хорошим перегноем или покупным грунтом, кладу его на бок, делаю прорези, в которые сажаю два растения.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.