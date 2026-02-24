news_header_top
Общество 24 февраля 2026 12:14

В Татарстане выпустят юбилейную медаль «110 лет потребительской кооперации РТ»

В Татарстане выпустят юбилейную медаль по случаю празднования 110-летия со дня основания потребительской кооперации республики, которое отмечается в этом году. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

«Планируем выпустить юбилейную медаль „110 лет потребительской кооперации Республики Татарстан“. Готовим книгу „Кооперация в лицах“, остались последние штрихи», – рассказал он.

В июле Казань примет Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли». Он будет приурочен к 195-летию системы потребкооперации России и 110-летию Татпотребсоюза.

«Весь раздаточный материал, подготовленный для этого форума, будет с символикой „110 лет потребительской кооперации Республики Татарстан“. Всё это получат на память о таком событии региональные и зарубежные гости», – подчеркнул Шаймарданов.

Он отметил, что в дни празднования 110-летия Татпотребсоюза планируется награждение работников республиканской потребкооперации. Они получат награды Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Центросоюза России.

Подробнее о проведении в Казани Международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» читайте в интервью «Татар-информа» Рашат Шаймарданов: «Потребительская кооперация никогда свою актуальность не потеряет». Проведение форума соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

