Рашат Шаймарданов: «Потребительская кооперация никогда свою актуальность не потеряет»

Международный форум потребительской кооперации пройдет в этом году в Казани. Он приурочен к 195-летию потребкооперации России и 110-летию Татпотребсоюза. Почему именно Казань стала местом проведения форума и какие вызовы преодолевает потребкооперация, в интервью «Татар-информу» рассказал председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.





Рашат Шаймарданов: «Татпотребсоюз входит в число лидеров среди союзов потребительской кооперации в России. Нам есть что показать коллегам»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В республиканской системе потребительской кооперации не хватает 600 человек»

– Рашат Рифкатович, в июле Казань примет Международный форум потребительской кооперации. Почему именно столица Татарстана выбрана для проведения форума в этом году?

– Наверное, одна из причин связана с тем, что Татпотребсоюз входит в число лидеров среди союзов потребительской кооперации в России. Нам есть что показать коллегам. И подобный форум, но не такой масштабный, проходил у нас в 2017 году. Вторая причина – 110-летие потребительской кооперации республики, которое мы будем отмечать в этом году. В этом году также отмечается 195-летие системы потребительской кооперации России.

В прошлом году председатель Центросоюза РФ Дмитрий Зубов приезжал в Казань. У него состоялась встреча с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Они обсуждали деятельность потребительской кооперации в республике. Дмитрий Львович рассказал о Международном форуме потребительской кооперации, который прошел в Архангельске, о том, что символический ключ этого форума передали Татпотребсоюзу. Рустам Нургалиевич это воспринял хорошо. Тогда было официально согласовано проведение форума в Казани.

Указом Раиса РТ в республике создан оргкомитет по проведению этого форума. И подготовка к нему уже началась.

– Почему темой этого года стала «Молодежь кооперации»?

– Самый проблемный вопрос в потребительской кооперации, как и в некоторых других отраслях, – это кадры. В республиканской системе потребительской кооперации не хватает 600 человек – продавцов, пекарей, поваров, водителей, заготовителей и других профессий.

Поэтому одна из задач форума – рассказать и показать молодежи, что представляет собой потребительская кооперация. Многие ведь не знают, чем она занимается.

На форум мы приглашаем студентов со всей России. Более того, пригласим школьников старших классов из каждого района республики, чтобы они пообщались со студентами Российского университета кооперации, с ветеранами потребкооперации. Возможно, потом они проявят какой-то интерес, поступят в профильные учебные заведения, а после окончания обучения придут к нам работать.

Если мы благодаря этому форуму сможем вовлечь молодежь в систему потребительской кооперации, то это будет очень большая победа.

– То есть сейчас у молодежи в Татарстане не такой большой интерес к системе потребкооперации?

– Потребительская кооперация связана с селом, с обслуживанием сельского населения. Возможно, во многом и мы недорабатываем. Может быть, нужна более предметная профориентационная работа. Наверное, руководители районных потребительских обществ недостаточно общаются с молодежью.

Потребительская кооперация всегда была сильна наставничеством, преемственностью поколений. Вот эту работу нужно усилить. Мы ей, конечно, занимаемся, но, наверное, не в достаточном объеме.

Фото: tps.tatarstan.ru

«Главное – это заинтересовать и привлечь в систему потребительской кооперации молодежь»

– Участие представителей каких регионов России и стран ожидается на этом форуме?

– Пока планируется участие представителей 30 государств, в основном стран СНГ. Думаю, что около 50 стран будет представлено. Этой работой сейчас занимается Центросоюз России.

В форуме планирует принять участие президент Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко. Приедут руководители региональных потребительских обществ со всей России.

– Форум продлится с 8 по 10 июля. Какие мероприятия планируется провести в этот период?

– Мероприятий довольно много. В этот же период будет проходить Международная агропромышленная выставка «Агроволга». Как я уже сказал, к нам приедут руководители региональных потребительских обществ со всей России. На этой выставке они смогут увидеть достижения наших сельчан. В пятитысячном павильоне в «Казань Экспо» будет представлена продукция, которую выпускает потребительская кооперация.

Там же будет расположен Музей потребительской кооперации, где мы выставим полномасштабный макет сельского магазина.

Кроме того, каждый год на «Агроволге» Раис республики вручает автотранспорт руководителям райпо. Это автолавки, скотовозы, молоковозы, хлебовозы – то, что необходимо для нашей каждодневной деятельности.

В рамках деловой программы запланировано большое количество круглых столов. А главным мероприятием станет собрание представителей региональных потребительских обществ, на котором подведем итоги работы за 2025 год.

Запланировано два торжественных приема от имени Раиса Татарстана. Второй прием будет посвящен 110-летию Татпотребсоюза. На него пригласим работников и ветеранов потребкооперации республики, глав администраций районов, региональных руководителей потребительских обществ и зарубежных гостей.

Для молодежи тоже подготовим торжественное мероприятие на Казанском ипподроме. Мы хотим, чтобы учащиеся кооперативных учебных заведений разных регионов России встретились и пообщались, нашли общий язык во время чаепития. Там же пройдут конные скачки.

«В этот же период будет проходить Международная агропромышленная выставка «Агроволга». На этой выставке они смогут увидеть достижения наших сельчан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Планируется ли подписание соглашений?

– Да, и это будет значимое событие. Планируется подписание трехстороннего соглашения между Республикой Татарстан, Татпотребсоюзом и Центросоюзом России. В этом году истекает пятилетний срок прежнего соглашения.

В новом документе будут обозначены основные показатели деятельности, которых должен достичь каждый участник соглашения. Будем ориентироваться на это.

– Помимо форума какие еще мероприятия запланированы по случаю празднования 110-летия со дня основания потребительской кооперации республики?

– Планируем выпустить юбилейную медаль «110 лет потребительской кооперации Республики Татарстан». Готовим книгу «Кооперация в лицах», остались последние штрихи.

Весь раздаточный материал будет с символикой «110 лет потребительской кооперации Республики Татарстан». Все это получат на память о таком событии региональные и зарубежные гости.

Планируется также награждение работников республиканской потребкооперации. Они получат награды Раиса Татарстана и Центросоюза России.

– Каких результатов вы ожидаете от проведения форума?

– Главное – это заинтересовать и привлечь в систему потребительской кооперации молодежь. Я думаю, что этот форум нам в этом поможет.

Обменяемся опытом, изучим работу потребсоюзов других регионов, зарубежных стран. Важно наладить связи, чтобы обмениваться товарами. Мы выпускаем очень большой объем продукции. Будет неплохо, если наша продукция появится на полках магазинов в соседних государствах.

– А какой опыт других регионов или стран в потребительской кооперации интересен Татарстану?

– В Татарстане потребительская кооперация – это торговля, общественное питание, производство и заготовки. Сейчас мы начали развивать платные услуги. А в других странах потребительская кооперация развивает медицину, туризм, строительство. Все это нам очень интересно.

Опыт дальнего зарубежья тоже интересен. Вот, например, в Голландии более половины товаров народного потребления выпускают кооперативы.

В мусульманских странах востребована продукция халяль. Такую продукцию представят потребительские кооперативы республики на выставке. Сможем ее предложить.

Фото: © «Татар-информ»

«Совокупный объем деятельности потребительской кооперации достиг 27 млрд рублей»

– Как вы уже сказали, форум приурочен к 195-летию системы потребительской кооперации России и 110-летию Татпотребсоюза. То, что система существует такой огромный промежуток времени, говорит о ее эффективности. В чем ее ценность в наши дни? И в чем уникальность кооперативной модели, выстроенной в Татарстане?

– До сих пор потребительская кооперация доказывает эффективность своей работы и востребованность на селе. Мы сегодня 1,3 тыс. населенных пунктов обслуживаем необходимыми продуктами питания, которые привозят автолавки. Это населенные пункты, где нет стационарных торговых объектов. Кто этим будет заниматься? Только мы.

И в нашей стране только в Татарстане запущена программа по строительству сельских магазинов.

Заготовкой кожевенного сырья, шерсти, овощей тоже мы занимаемся. Общественное питание на селе – нашего производства. Наши пекарни в день выпекают 100 тонн хлеба, это 80% хлеба для сел. Потребительская кооперация никогда свою актуальность не потеряет.

– С какими вызовами сталкивается сейчас система потребительской кооперации Татарстана?

– Сетевые магазины все больше заходят в крупные населенные пункты. Но в небольшие деревни они не пойдут. Значит, начинает действовать электронная торговля. Сейчас любой товар можно заказать по интернету и тебе привезут. К этому нам надо приспосабливаться.

Новый формат кооперативных магазинов в деревнях и селах России – «КООП ОКОЛО». 2 марта будем открывать такой магазин в Татарстане, он станет тысячным в России.

Запланировали до форума 500 магазинов переориентировать на стандарт «КООП ОКОЛО». Установим более современное оборудование, кофейные автоматы. Все это улучшит торговую деятельность.

Планируем также, чтобы кооперативная продукция более широко была представлена в сетевых магазинах. Наши макаронные изделия, например, уже можно там встретить. Люди с удовольствием покупают.

Вот так потихоньку справляемся с вызовами, которые возникают. Как говорится, если не сможешь победить, то подружись. Вот мы и стараемся подружиться с сетевыми магазинами и вместе работать на благо наших сельчан.

– Каких результатов удалось добиться Татпотребсоюзу в прошлом году?

– Показатели за прошлый год очень хорошие. Совокупный объем деятельности потребительской кооперации достиг 27 млрд рублей, за год он вырос на 10%. Заготовительная деятельность – 14 млрд рублей, общественное питание – 1,6 млрд рублей, производство – более 3 млрд рублей, розничный товарооборот – 6,5 млрд рублей.

На 600 млн рублей оказаны платные услуги. Это, например, заготовка дров. Райпо в Рыбной Слободе открыло кинотеатр, в Сабах – инкубатор для цыплят, райпо в Сарманово обеспечивает население водой. В Апастовском районе открыли швейный цех, работают в том числе для нужд СВО.

Пока итоги года по России не подведены. А за первое полугодие 2025 года по основным направлениям деятельности – заготовке, торговле, производству, общественному питанию – Татарстан находится в тройке лидеров. По заготовке и производству у нас первое место. Ниже третьего места мы никогда не спускаемся.

Фото: tps.tatarstan.ru

– Удалось ли кооперативам в прошлом году выйти на производство новых видов продукции?

– Да, начали производить новые сорта хлеба. Около 15 видов хлеба разработали и внедрили в прошлом году. И каждый год производим что-то новое. У нас только кондитерских изделий 200 наименований. У нас мощное производство.

– Достаточно ли автолавок для организации выездной торговли?

– Ежедневно выезжает 135 автолавок для обслуживания 1,3 тыс. населенных пунктов. В 2019 году, когда я начинал руководить Татпотребсоюзом, примерно 850 населенных пунктов обслуживалось автолавками.

Раис Татарстана понимает необходимость в автолавках. Раньше на субсидирование их приобретения выделялось 28 млн рублей, а с этого года – уже 70 млн рублей.

В республике проходят сходы граждан. В них участвуют руководители районных потребительских обществ. Сельчане их благодарят за автолавки. И жалоб на работу автолавок, на доставку хлеба никогда не было.

– А как обстоит ситуация с блочно-модульными магазинами, может быть, планируется их открытие и в этом году?

– Сейчас у нас 152 блочно-модульных магазина. В этом году будет построено еще шесть. Каждый год в разных населенных пунктах мы открываем такие магазины. Их открытие согласовываем с главами районов.

Но чтобы такой магазин содержать, он должен иметь торговый оборот не менее 300 тыс. рублей. Если будет менее этой суммы, то магазин будет убыточным. Тогда в этот населенный пункт лучше отправлять автолавку.

Были случаи, когда открыли стационарный магазин, а население просило автолавку. Автолавка несколько раз в неделю приезжает и привозит свежую продукцию. А в магазин продукцию завозят не каждый день. Поэтому автолавки более востребованы. Население их ждет. И это направление нужно развивать.

Еще надо вводить выездного заготовителя, чтобы он тоже по графику приезжал в села. В этом году заготовителей обеспечим машинами, и они будут объезжать каждый населенный пункт.

– Какие еще задачи ставит Татпотребсоюз на этот год?

– Наша основная задача – благополучие сельского населения. Мы должны заниматься тем, что востребовано на селе, развивать новые виды деятельности.

Например, нужно развивать сельский туризм и сопутствующие этому направления – общественное питание, кемпинги, гостиницы. Вот, к примеру, у райпо Муслюмовского района есть хостел на 20 мест, там могут туристы останавливаться. Председатель райпо Агрызского района хочет организовать для горожан рыбалку.

Мы обсуждали с руководством «Татарстан Почтасы» возможность довозить почту в села с помощью автолавок. Они все равно едут в эту деревню, куда нужно доставить почту.

Центросоюз РФ обсуждает с Минздравом РФ возможность продавать безрецептурные лекарства в сельских кооперативных магазинах, чтобы сельчане за ними в райцентр не ездили. Кроме того, таблетки от головной боли можно и в автолавках продавать.