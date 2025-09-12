В Татарстане вынесли приговор по делу о контрабанде редких попугаев

Лаишевский райсуд вынес приговор казанцу по делу о контрабанде ценных диких птиц стоимостью более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в апреле 2025 года казанец приобрел за рубежом восемь краснохвостых попугаев жако стоимостью более 1,5 млн рублей.

Птиц доставили на грузовой склад Международного аэропорта «Казань». Однако при ввозе мужчина не предъявил разрешение на импорт образцов дикой фауны.

Суд признал мужчину виновным в контрабанде и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Птицы изъяты в собственность государства.