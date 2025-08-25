В Татарстане рассмотрят уголовное дело о контрабанде редких попугаев

В Татарстане транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении жителя Казани. Его обвиняют в контрабанде ценных диких птиц, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии дознания, в апреле 2025 года мужчина приобрел за рубежом восемь краснохвостых попугаев жако стоимостью более 1,5 млн рублей.

Птиц доставили на грузовой склад Международного аэропорта «Казань». Однако при ввозе мужчина не предъявил разрешение на импорт образцов дикой фауны. В итоге птицы были изъяты сотрудниками таможни.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд.