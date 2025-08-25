news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 августа 2025 13:04

В Татарстане рассмотрят уголовное дело о контрабанде редких попугаев

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении жителя Казани. Его обвиняют в контрабанде ценных диких птиц, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии дознания, в апреле 2025 года мужчина приобрел за рубежом восемь краснохвостых попугаев жако стоимостью более 1,5 млн рублей.

Птиц доставили на грузовой склад Международного аэропорта «Казань». Однако при ввозе мужчина не предъявил разрешение на импорт образцов дикой фауны. В итоге птицы были изъяты сотрудниками таможни.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025