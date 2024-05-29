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В Татарстане вынесли приговор начальнику лагеря, по вине которой ребенок выпал из окна
В Тукаевском районе вынесли приговор начальнице оздоровительного лагеря «Звездный», в котором девочка выпала из окна. Суд признал 29-летнюю женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла в июне 2022 года. По версии следствия, семилетняя девочка без разрешения взрослых ушла с коллективного просмотра мультфильма к себе в комнату, залезла на подоконник и выпала из окна второго этажа. В результате падения был причинен тяжкий вред ее здоровью.
Суд установил, что несчастный случай стал возможным по вине начальника лагеря. Она не обеспечила необходимое количество квалифицированного персонала и безопасные условия пребывания детей.
Подсудимая свою вину не признала. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
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