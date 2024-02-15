Начальница детского лагеря, в котором ребенок выпал из окна, предстанет перед судом в РТ

Бывшая начальник оздоровительного учреждения в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2022 году в возглавляемом обвиняемой лагере проводилась смена из трех отрядов детей в количестве не менее 45 человек. При этом, согласно расписанию, по лагерю было введено 40 единиц воспитателей и вожатых. Однако, в какой-то период времени работали только 24 воспитателя и вожатых, из которых всего 3 были закреплены за профильной сменой.

Отсутствие надлежащего контроля за детьми привело к тому, что 29 июня 7-летняя девочка без разрешения взрослых ушла с коллективного просмотра мультфильма к себе в комнату, залезла на подоконник и выпала из окна второго этажа. В результате падения был причинен тяжкий вред ее здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.