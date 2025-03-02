В Татарстане выделят более 380 млн рублей на капремонт трех колледжей

На капитальный ремонт трех колледжей в Татарстане выделят 381,2 млн рублей. Рабочим предстоит полностью заменить оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить территории, следует из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок.

Среди объектов, где пройдут работы: Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры, Бугульминский профессионально-педагогический колледж и Зеленодольский судостроительный колледж.

Все работы должны завершить до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят почти 330 млн рублей на капремонт 21 пищеблока в школах.