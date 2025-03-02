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Общество 2 марта 2025 16:09

В Татарстане выделят более 380 млн рублей на капремонт трех колледжей

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На капитальный ремонт трех колледжей в Татарстане выделят 381,2 млн рублей. Рабочим предстоит полностью заменить оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить территории, следует из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок.

Среди объектов, где пройдут работы: Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры, Бугульминский профессионально-педагогический колледж и Зеленодольский судостроительный колледж.

Все работы должны завершить до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят почти 330 млн рублей на капремонт 21 пищеблока в школах.

#колледжи #капремонт #Татарстан
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