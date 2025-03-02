В Татарстане направят почти 330 млн рублей на капремонт 21 пищеблока в школах

В Татарстане на капремонт 21 пищеблока в образовательных учреждениях республики направят 328,9 млн рублей.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, рабочим предстоит отремонтировать помещения, обновить инженерные системы и заменить оборудование.

Среди объектов, где проведут капремонт: Коргузинская средняя общеобразовательная школа (Верхнеуслонский район), Чепчуговская средняя общеобразовательная школа (Высокогорский район), Усадская прогимназия (Лаишевский район), Шалинская средняя общеобразовательная школа им. Сафина Ф.А. (Пестречинский район), Татарско-Танаевская средняя общеобразовательная школа им. Афзала Шамова (Зеленодольский район), Большеключинская средняя общеобразовательная школа (Зеленодольский район), Обсерваторская средняя общеобразовательная школа (Зеленодольский район), Среднедевятовская средняя общеобразовательная школа (Лаишевский район), Тат. Янтыковская основная общеобразовательная школа (Лаишевский район),

Еще 12 школ отремонтируют в Казани. Среди объектов, где предстоит провести работы: Гимназия №155, татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов им. Каюма Насыри, школа №120 с углубленным изучением отдельных предметов, лицей – инженерный центр, Лицей-интернат №7, школа №39 с углубленным изучением английского языка, Гимназия №96, школа №153, школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов, Лицей №35 – образовательный центр «Галактика», Лицей № 146 «Ресурс» и русско-татарская школа №129 (2-е здание).

Заказчик – ГБУ «Главстрой РТ». Все работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Источником финансирования выступает бюджет республики.