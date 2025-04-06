В Татарстане выделят более 1 млн рублей на выпуск телепередач по экотематике

В Татарстане выделят 1,1 млн рублей на выпуск телевизионных передач, посвященных теме экологии. Сюжеты покажут на двух центральных телеканалах республики, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

В общей сложности по ТВ покажут 15 передач. Хронометраж каждой из них составит от 15 минут и более. Сюжеты планируют транслировать по будням дням как в прямом эфире, так и по предварительной записи. Также предусмотрены повторы программ в течение суток.

Передачи планируют снимать на разную тематику: государственный экологический контроль, экологическая обстановка в Татарстане (состояние атмосферного воздуха, земельных ресурсов, водных акваторий), обзор экологических событий в России и в мире, правовые вопросы регулирования экологической деятельности в РТ, а также освещение новых экологических технологий, разработанных и внедренных в республике.

Также отмечается, что сюжеты будут выходить во временном промежутке с 18:00 до 21:00 на одном телеканале и с 12.00 до 23.59 – на другом.

В передаче также выступит минимум один эксперт в сфере экологии и природопользования республики. Еще телеканалы должны предусмотреть возможность приема звонков зрителей во время прямого эфира.

Возрастная категория передач — 16+.

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 2,7 млн рублей на прокат 37 фильмов.