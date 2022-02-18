В Татарстане выдали 2,7 тыс. больничных дистанционно

В Татарстане 2,7 тыс. жителей с ОРВИ получили больничные листы после звонка по номеру 122. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«С 9 409 заявок на открытие заявок и без посещения поликлиники 2713 больничных листов», — отметил спикер.

В остальных случаях, когда во время общения с оператором возникали дополнительные вопросы к состоянию пациента, врачи поликлиник выходили к заболевшим на дом или приглашали на прием.

Напомним,в феврале в Татарстане начали выдавать больничные листы без посещения медицинских учреждений пациентам с симптомами ОРВИ.