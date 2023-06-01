В Татарстане выбрали медучреждения для эксперимента по удаленному мониторингу здоровья

Власти Татарстана утвердили перечень медицинских организаций, которые будут участвовать в эксперименте «Персональные медицинские помощники» по дистанционному мониторингу здоровья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В список включено пять организаций, четыре из которых находятся в Казани. Это городские поликлиники столицы Татарстана №№ 7 и 10, казанская горбольница №7, казанский эндокринологический диспансер, а также городская поликлиника №7 в Набережных Челнах.

Эксперимент «Персональные медицинские помощники» запущен для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью специализированных медизделий.

О том, что эксперимент проведут в Татарстане, сообщалось в сентябре прошлого года. Предполагается, что эксперимент позволит в реальном времени отслеживать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень сахара в крови у хронических больных и граждан с ограниченной мобильностью.