Татарстан начнет тестировать устройства для дистанционного наблюдения за здоровьем

Татарстанские медики начнут использовать специальные устройства – персональные помощники – для дистанционного наблюдения за здоровьем пациентов. Эксперимент позволит в реальном времени отслеживать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень сахара в крови у хронических больных и граждан с ограниченной мобильностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Участие в эксперименте будет добровольным. Лечащие врачи смогут использовать данные для контроля жизненно важных показателей в режиме реального времени. Куратором этой социально-экономической инициативы со стороны Правительства России является вице-премьер Андрей Белоусов.

При отклонении показателей от нормы пациенту и врачу поступит сигнал о наступлении критической ситуации, требующей реагирования. Таким образом, цифровая инновация обеспечит не только выявление заболеваний у граждан на ранней стадии, но и снизит смертность из-за несвоевременно оказаной медицинской помощи.

«Услуга по дистанционному наблюдению с помощью специальных устройств будет актуальна для людей с хроническими заболеваниями, с ограниченной мобильностью и пожилых граждан. Внедрение информационных и телемедицинских технологий позволит усилить контроль за состоянием здоровья населения крупных городов и в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах», — отмечает заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Планируется, что экспериментальный правовой режим будет действовать в течение двух лет в шести регионах страны: Республике Татарстан, Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях.