В Татарстане выбрали лучшего пожилого водителя

В Казани подвели итоги республиканского конкурса на лучшего пожилого водителя.

Первое место среди мужчин занял житель Елабжуского района РТ Петр Иванов. Вторым стал Владимир Алякин из Чистопольского района РТ. Бронзу завоевал житель Тетюшского района РТ Иван Калинов.

Среди автоледи лучшей стала Наталья Гафиатуллина из Зеленодольского района РТ. Второе и третье места получили Гулфия Абдуллина и Магефия Хафизова.

Все участники получили подарки, дипломы и кубки.

«Татар – информ» рассказывал, что вчера в Казани прошло открытие финала конкурса на лучшего пожилога вадителя. В конкурсе приняли участие 33 автолюбителя из 32 городов и районов Татарстана.