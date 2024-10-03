news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане выберут лучшего пожилого водителя
Скопировать ссылку
Фото: ГАИ РТ
В Казани в финале республиканского конкурса водительского мастерства выберут лучшего пожилого водителя.
В конкурсе примут участие 33 автолюбителя из 32 городов и районов Татарстана. Участники покажут свои умения управлять автомобилем на специальной площадке и знание ПДД.
Конкурс проводят для того, чтобы пожилые водители повторили ПДД, улучшили навыки вождения и приняли участие в пропаганде безопасности дорожного движения
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400