В Татарстане выберут лучшего пожилого водителя

Фото: ГАИ РТ

В Казани в финале республиканского конкурса водительского мастерства выберут лучшего пожилого водителя.

В конкурсе примут участие 33 автолюбителя из 32 городов и районов Татарстана. Участники покажут свои умения управлять автомобилем на специальной площадке и знание ПДД.

Фото: © ГАИ РТ

Конкурс проводят для того, чтобы пожилые водители повторили ПДД, улучшили навыки вождения и приняли участие в пропаганде безопасности дорожного движения