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Общество 3 октября 2024 13:30

В Татарстане выберут лучшего пожилого водителя

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В Татарстане выберут лучшего пожилого водителя
Фото: ГАИ РТ

В Казани в финале республиканского конкурса водительского мастерства выберут лучшего пожилого водителя.

В конкурсе примут участие 33 автолюбителя из 32 городов и районов Татарстана. Участники покажут свои умения управлять автомобилем на специальной площадке и знание ПДД.

Фото: © ГАИ РТ

Конкурс проводят для того, чтобы пожилые водители повторили ПДД, улучшили навыки вождения и приняли участие в пропаганде безопасности дорожного движения

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