Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

В образовательной программе в этом году ожидается сразу несколько изменений. В школах появится новый предмет, но сократятся часы на изучение иностранного языка. Основной период ЕГЭ начнется позже. А девятиклассники смогут сдать два предмета ОГЭ для поступления в колледжи. Подробнее об этих и других изменениях – в материале «Татар-информа».





С 1 сентября 2026 года у школьников 5–7 классов появится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Школьники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»

С 1 сентября 2026 года у школьников 5–7 классов появится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России». В пятом классе на его изучение предусмотрено 17 часов, в шестом и седьмом – по 34 часа.

В Минпросвещения России объяснили, что новый школьный предмет поможет детям и подросткам формировать взгляд на мир, опираясь на традиционные ценности.

«Ключевое содержание этого предмета заключается в знакомстве школьников с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны и доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека», – говорится в сообщении министерства.

Министерство просвещения России определило перечень из 17 обязательных предметов для всех школ России на 2026/2027 учебный год Фото: edu.gov.ru

Утвержден перечень из 17 обязательных дисциплин

Министерство просвещения России определило перечень из 17 обязательных предметов для всех школ России на 2026/2027 учебный год.

«Это решение должно обеспечить стандарт базовых знаний для всех учащихся, оставляя немного места для индивидуальных потребностей и региональных особенностей», – поясняется в сообщении Рособрнадзора, опубликованном в официальном сообществе ведомства «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что обязательные предметы объединены по нескольким направлениям:

естественные науки – физика, химия, биология, география;

гуманитарные – русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание;

точные – математика, информатика;

творчество и развитие – музыка, изобразительное искусство, технология (труд);

воспитание – физкультура, ОБЖ и защита Родины, духовно-нравственная культура России.

В предмет «Математика» включены учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обществознание начнут изучать с девятого класса

Приказом Минпросвещения России от 18 июня прошлого года внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.

Согласно изменениям, в предмет «Математика» включены учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика». А в учебный предмет «История» вошли курсы «История России», «Всеобщая история» и «История нашего края».

Школы по выбору родителей могут добавить в программу «Второй иностранный язык», «Родной язык» и «Родную литературу». Однако для этого образовательные учреждения, обучающие на русском языке, должны иметь необходимые ресурсы.

«Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ осуществляется при наличии возможностей организации и по заявлению обучающихся, родителей. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей и при наличии в организации необходимых условий», – говорится в приказе Минпросвещения.

Кроме того, с 1 сентября этого года обществознание в школах будут изучать только с девятого класса.

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 5-7 классах будет выделено два часа в неделю вместо трех, как раньше Фото: © «Татар-информ»

Сократится количество часов на изучение иностранного языка

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 5-7 классах будет выделено два часа в неделю вместо трех, как раньше.

«В целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков», – пояснили в Минпросвещения РФ.

При этом в ведомстве отметили, что изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы.

«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», – подчеркнули в министерстве.

Утверждено расписание проведения государственной итоговой аттестации Фото: © «Татар-информ»

Основной этап ЕГЭ начнется в июне

Утверждено расписание проведения государственной итоговой аттестации. Период сдачи ЕГЭ, как и прежде, разделен на три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный этап стартует 20 марта и продлится до 20 апреля. При этом основной этап в этом году начнется с июня.

«То есть с 1 июня, после Последнего звонка, и продлится до 9 июля. 8 и 9 июля – это так называемые президентские дни, когда можно будет пересдать один экзамен для того, чтобы улучшить результат», – рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов во время прямого эфира, организованного министерством.

Напомним, что по решению Президента РФ Владимира Путина школьники могут пересдать один из предметов единого государственного экзамена. В этом случае первый результат аннулируется.

Дополнительный этап пройдет с 4 по 25 сентября.

Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По некоторым предметам изменились минимальные баллы ЕГЭ

Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.

Так, по русскому языку нужно будет набрать минимум 40 баллов, по профильной математике, истории, литературе, биологии, географии, химии и иностранному языку – также 40 баллов, по физике – 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, по информатике – 46 баллов.

«Это минимальный порог, необходимый для поступления в высшие учебные заведения. Баллы могут быть меньше для получения аттестата. Но для поступления в вузы необходимо как минимум набрать эти баллы», – уточнил Музипов.

По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы изменились по химии, биологии, физике, информатике, истории и иностранному языку.

ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на некоторые социально-гуманитарные направления Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ЕГЭ по истории станет обязательным для некоторых специальностей

ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на некоторые социально-гуманитарные направления. Соответствующий документ подготовило Минобрнауки России.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 сентября 2029 года <…>», – говорится в проекте документа.

Речь идет о таких направлениях подготовки, как «Социология», «Юриспруденция», «Публичная политика и социальные науки», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело», и других.

В этом году вступил в силу закон, согласно которому девятиклассники, по различным причинам не сдавшие ОГЭ и не получившие аттестат, могут бесплатно освоить профессию Фото: © «Татар-информ»

Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию

В этом году вступил в силу закон, согласно которому девятиклассники, по различным причинам не сдавшие ОГЭ и не получившие аттестат, могут бесплатно освоить профессию, рассказал Музипов.

«Если раньше обучающиеся оставались на второй год, не имели возможности поступить в десятый класс или в учреждение среднего профессионального образования, то теперь мы будем их обучать профессии», – отметил первый заместитель министра образования и науки.

По его словам, в Татарстане программа стартует в этом году.

В Татарстане определены 33 профессии и семь специальностей, на которые можно будет поступить с аттестатом за девятый класс на основании сдачи двух экзаменов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан станет участником эксперимента по двум ОГЭ

Татарстан в этом году присоединится к эксперименту по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. В 2025 году в эксперименте участвовали только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

«После девятого класса предоставляется возможность сдавать для получения аттестата либо два, либо четыре экзамена. Но для тех, кто получает аттестат на основании двух экзаменов, предусмотрена только одна образовательная траектория. С аттестатом по двум экзаменам нельзя будет поступить в десятый класс и продолжить обучение в школе», – сообщил Музипов.

Однако можно будет поступить в колледжи и техникумы, но только на определенный перечень профессий и специальностей. «То есть аттестат с двумя ОГЭ не позволяет поступить в учреждения среднего профессионального образования на все специальности», – пояснил первый замминистра образования и науки.

В Татарстане определены 33 профессии и семь специальностей, на которые можно будет поступить с аттестатом за девятый класс на основании сдачи двух экзаменов.

«Этот перечень определялся, исходя из дефицита кадров, который имеется в республике, и прогнозной потребности», – подчеркнул Музипов.

Если выпускник девятого класса получил аттестат на основании четырех экзаменов, то, как и в предыдущие годы, он сможет продолжить обучение и в десятом классе, и на любой специальности в колледжах и техникумах.

С 1 сентября российские вузы должны перейти на новую систему высшего образования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вузы должны перейти на новую систему высшего образования

С 1 сентября российские вузы должны перейти на новую систему высшего образования. Эту дату ранее анонсировал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Суть перехода заключается в том, что вместо бакалавриата и специалитета в вузах появится базовое основное образование, а магистратура станет специализированным уровнем для углубленного изучения выбранного профиля. Третий уровень – аспирантура.

Еще в 2023 году были отобраны шесть вузов России для участия в этом проекте в пилотном режиме.

«Участниками «пилота» отрабатываются новые федеральные государственные образовательные стандарты и ведется диалог с индустриальными партнерами по вопросу длительности обучения по образовательным программам высшего образования. Предлагается базовое высшее образование осуществлять от 4 до 6 лет, а магистратуру – от 1 года до 3 лет в зависимости от направления подготовки, конкретной квалификации и отрасли экономики», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минобрнауки РТ.

В ведомстве сообщили, что вузы, расположенные в Татарстане, в этот период также работали по переводу учебного процесса на новую систему высшего образования.

«В настоящее время они готовы к переходу и будут действовать в соответствии с дальнейшими решениями Министерства науки и высшего образования России», – уточнили в Минобрнауки РТ.