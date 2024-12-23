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В Татарстане выберут лучшего монтажника радиоэлектронной аппаратуры в России
С 22 по 26 сентября 2025 года в Татарстане состоится федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Экспертная комиссия для оценки профмастерства участников будет сформирована до 15 января. Кроме того, документом утвержден состав организационного комитета. Возглавит его вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, заместителями председателя станут глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и первый заместитель министра науки и образования РТ Андрей Поминов. Секретарем оргкомитета станет замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова.
Напомним, что в 2024 году на площадке «Алабуха Политех» состоялся федеральный этап конкурса в номинации «Лучший лаборант химического анализа».
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