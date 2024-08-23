Парень из Татарстана получил 1 млн рублей за победу в конкурсе «Лучший по профессии»

Фото: Минпромторг РТ

22-летнего Айдара Ашрапова из Альметьевска признали лучшим токарем России, сообщает Минпромторг РТ.

«В качестве приза он получил 1 млн рублей и станок, на котором одержал победу, стоимостью 3,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа в Пензе прошел федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь». В соревновании поучаствовали 18 токарей из 17 субъектов РФ, сообщается на сайте конкурса.

Сам победитель рассказал, что работает по профессии четыре года и имеет шестой разряд. Причем специальность выбрал в восьмом классе школы и гордится тем, что работает токарем.

«Мои родители были рады, когда я выбрал настоящую мужскую профессию. Пришел на завод еще на третьем курсе машиностроительного колледжа. Меня сразу поставили за станок. Правда, он был не такой современный, как те, что установлены здесь, в Пензе. Мой первый станок был примерно 70-х годов производства, – рассказал в интервью журналистам двадцатидвухлетний обладатель звания «Лучший токарь России». – Что касается конкурса, то первые 10-15 минут очень волновался, но потом взял себя в руки и делал свою работу. Сейчас переполняют эмоции, до конца не верю, что это произошло. Я очень счастлив!» – поделился Ашрапов.