В Татарстане вводятся штрафы до 500 тыс. рублей за запуск беспилотников

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В Татарстане начнут действовать штрафы за запуск беспилотников в период действия режима базовой готовности. Соответствующий закон подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Так, для граждан сумма штрафов составит от 1 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 40 тыс. и от 200 до 300 тыс. — для юридических лиц. При повторных нарушениях наказание будет ужесточено: для физлиц сумма возрастет до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, а для последней категории — до полумиллиона рублей.

«Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе, опубликованном на сайте руководителя РТ.

Мера распространяется на действия, не содержащие уголовно наказуемого деяния или административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Протоколы на нарушителей будут составлять представители Минэкологии Татарстана.

Напомним, что запрет на использование беспилотников в Татарстане начал действовать с ноября прошлого года.