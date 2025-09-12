В Татарстане ввели новые гранты для молодых педагогов

Впервые в Татарстане ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей начнут получать молодые педагоги колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования и воспитатели детских садов. Об этом сообщил «Татар-информу» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Новые гранты для педагогов появились в системе образования с 1 сентября по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, грант «Наш новый профессионал» предусмотрели для 100 молодых педагогов колледжей и техникумов.

«Всего в системе среднего профессионального образования работают 200 молодых педагогов. Половина из них на конкурсной основе получит гранты», – подчеркнул министр.

Он добавил, что на грант «Наш новый педагог дополнительного образования» смогут претендовать 80 педработников, которые занимаются с детьми в кружках и секциях.

«Серьезная поддержка со стороны руководства республики через грантовую поддержку будет оказана 300 воспитателям детских садов. Мы ощущаем нехватку воспитателей, поэтому важно привлечение молодых специалистов и их закрепление. Никогда еще не было таких мер поддержки», – заявил Хадиуллин.

