Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

В Татарстане расширили меры поддержки для школьных учителей. Кроме того, надбавки к зарплате начнут получать воспитатели детсадов, педагоги учреждений среднего профессионального образования и допобразования. Подробнее о новшествах в системе образования – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежемесячную надбавку молодым учителям увеличили в четыре раза

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова с нового учебного года увеличены меры поддержки для педагогических работников. На это в бюджете республики предусмотрено более 1 млрд рублей, сообщил на августовском совещании работников образования и науки в Иннополисе глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Молодые педагоги теперь будут получать ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей – она увеличена в четыре раза.

«Раньше надбавка молодым специалистам составляла 2510 рублей в месяц. С 1 сентября она выросла. Это очень хорошая поддержка молодых специалистов. Сейчас в республике работают около 4 тыс. молодых педагогов», – рассказал «Татар-информу» министр образования и науки.

Помимо этого, с 1 сентября увеличили количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» – до 500 педагогов. Он выплачивается в течение трех учебных лет в сумме 10 тыс. рублей в месяц.

«Количество получателей этого гранта было всего 200 человек. Теперь еще больше молодых учителей будет получать грантовую поддержку на конкурсной основе», – подчеркнул Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Новые гранты для педагогов появились в системе образования с 1 сентября по решению Раиса Татарстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ввели гранты для воспитателей, педагогов колледжей и допобразования

Впервые в Татарстане ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей начнут получать молодые педагоги колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования и воспитатели детских садов.

«Новые гранты для педагогов появились в системе образования с 1 сентября по решению Раиса Татарстана», – сообщил Хадиуллин.

Так, грант «Наш новый профессионал» предусмотрели для 100 молодых педагогов колледжей и техникумов. «Всего в системе среднего профессионального образования работают 200 молодых педагогов. Половина из них на конкурсной основе получит гранты», – подчеркнул министр.

На грант «Наш новый педагог дополнительного образования» смогут претендовать 80 педработников, которые занимаются с детьми в кружках и секциях.

«Серьезная поддержка со стороны руководства республики через грантовую поддержку будет оказана 300 воспитателям детских садов. Мы ощущаем нехватку воспитателей, поэтому важно привлечение молодых специалистов и их закрепление. Никогда еще не было таких мер поддержки», – заявил глава Минобрнауки.

Претендовать на жилищный сертификат могут воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Педагоги смогут получить жилищный сертификат

Меры поддержки предусмотрены не только для молодых педагогических работников. Впервые в республике вводятся сертификаты на улучшение жилищных условий. Сертификат на 1 млн рублей на конкурсной основе получат 300 педагогов в возрасте до 50 лет со стажем работы не менее трех лет.

«С помощью жилищного сертификата можно будет оплатить первоначальный взнос при покупке жилья в ипотеку или погасить часть уже имеющегося социального или коммерческого ипотечного кредита, а также оплатить покупку жилого помещения у физического или юридического лица. Здесь мы изучили опыт Московской, Калининградской и Омской областей, Башкортостана», – рассказал Хадиуллин.

Претендовать на жилищный сертификат могут воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования.

Педагог на основном месте работы должен иметь нагрузку не менее одной ставки. Для учителя это 18 часов в неделю, а для преподавателя – 720 часов в год.

Еще одно обязательное условие – отработать пять лет после получения сертификата.

Прием заявок начнется с января 2026 года, а выплаты – в августе того же года. Как пояснил глава Минобрнауки, это связано с тем, что сейчас разрабатываются необходимые нормативные документы.

«Предусмотрены ежемесячные выплаты в размере, соответствующем арендной плате за жилое помещение, но не более 20 тыс. рублей в месяц» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Педагогическим работникам компенсируют арендную плату за жилье

Еще одна мера поддержки педагогических работников, которая также впервые вводится в Татарстане, – компенсация арендной платы за жилье. Ей смогут воспользоваться 350 педагогов без ограничений по возрасту и стажу работы, но прошедшие конкурсный отбор.

«Предусмотрены ежемесячные выплаты в размере, соответствующем арендной плате за жилое помещение, но не более 20 тыс. рублей в месяц», – уточнил министр образования и науки.

По его словам, выплаты смогут получать воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования.

Как и в случае с жилищным сертификатом, педагог на основном месте работы должен иметь нагрузку не менее одной ставки.

«При этом педагог и его супруг или супруга не должны иметь жилье в муниципальном районе республики, на территории которого находится образовательная организация», – подчеркнул Хадиуллин.

Сейчас разрабатываются нормативные документы, чтобы организовать выплаты. Прием заявок начнется в этом году.