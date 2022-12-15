В Татарстане ввели масочный режим в больницах и поликлиниках

С сегодняшнего дня в Татарстане вводится ряд ограничений из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе в республику вернулся масочный режим. Об этом сообщается в постановлении, которое подписала главный сантарный врач РТ Марина Патяшина.

Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. В Роспотребнадзоре РТ подчеркнули, что это касается как частных, так и государственных учреждений.

Маски обязаны будут носить постояльцы и персонал том числе в социальных учреждениях, где дети или взрослые живут круглосуточно. Это, к примеру, интернаты, дома ребенка, приюты.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какие еще ограничения ввели в Татарстане.