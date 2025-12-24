news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 12:17

В Татарстане введут штрафы за продажу энергетиков в соцучреждениях

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане ограничат продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Нарушители заплатят административные штрафы. Соответствующие изменения в Кодексе РТ об административных правонарушениях поддержали сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

Ранее парламентарии приняли законопроект, которым запрещается продажа таких напитков в образовательных и медицинских учреждениях, а также в объектах области культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, их продажу ограничат в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий.

За нарушение этих требований будут установлены административные штрафы на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

«Необходим механизм административного воздействия за нарушение закона», – сказал депутат Артур Абдульзянов.

Законы должны будут вступить в силу 1 сентября 2026 года.

#административные штрафы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025