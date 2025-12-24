news_header_top
Общество 24 декабря 2025 11:50

В Татарстане запретят продавать энергетики в социальных и культурных учреждениях

В Татарстане ограничат продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Соответствующий законопроект большинством голосов поддержали сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

Проектом закона предлагается запретить продажу таких напитков в образовательных и медицинских учреждениях, а также в объектах области культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, их продажу ограничат в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий.

«Мы ограничиваем не права предпринимателей, а реализацию этих напитков», – отметил депутат Артур Абдульзянов, представляя законопроект.

Введение этих запретов и ограничений Абдульзянов объяснил негативным воздействием на здоровье безалкогольных тонизирующих напитков.

#Энергетики #ограничение
