В Татарстане введут штрафы за нарушение содержания домашних животных

В Татарстане введут административную ответственность для владельцев домашних животных за нарушение требований по их содержанию. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в КоАП РТ, приняли большинством голосов депутаты на восьмом заседании Госсовета РТ.

«Предлагается ввести административную ответственность за нарушение содержания домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях, за отсутствие обязательной регистрации собаки», – сказал начальник ГУ ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, за нарушение сначала выносится предупреждение, а после назначается штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года требования об обязательной регистрации собаки штраф составит 5 тыс. рублей.

«За неоднократное невыполнение требования по обязательной регистрации собаки управление ветеринарии может обратиться в суд», – подчеркнул Хисамутдинов.

Он напомнил, что с 1 января в Татарстане регистрация домашних собак стала обязательной.

Начальник управления уточнил, что к местам общего пользования многоквартирных домов относятся лестницы, кладовые, чердаки, подвалы. К придомовым территориям – земля, на которой расположен дом, парковки, детские и спортивные площадки.

Подробнее о том, как проходит обязательная регистрация собак, сколько она стоит в Татарстане и опасны ли чипы – читайте в материале «Татар-информа».