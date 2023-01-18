В Татарстане введут новую меру поддержки для разведения крупного рогатого скота

В Татарстане в этом году введут новую меру поддержки по компенсации части затрат на разведение крупного рогатого скота в сумме 83,3 млн рублей. Для стимулирования производства молока предусмотрено 1,3 млрд рублей субсидии, что на 112 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

В этом году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах республики планируется довести до 643 тыс. голов, в том числе коров — до 228 тыс., что на 2260 голов больше уровня 2022 года, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Производство молока планируется с ростом в 1,5%, мяса и яиц — на 1%. Запланировано строительство 24 переходящих объектов на 22 тыс. голов и пяти новых на 2 тыс. голов, а также 21 кормового центра в 16 районах», — поделился планами Зяббаров.

В прошлом году впервые в истории Татарстана во всех категориях хозяйств было произведено более 2 млн тонн молока, реализовано 520 тыс. тонн мяса скота и птицы, о чем сообщал «Татар-информ».